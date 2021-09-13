لماذا لا يرتدي بوتين الزي العسكري في مناورات الجيش؟

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين غير ملزم بارتداء الزي العسكري، حتى عند حضوره للمناورات العسكرية.

وأضاف بيسكوف: «رئيس الدولة، بالذات يقرر بنفسه كيف يجب أن يرتدي الملابس، لا يوجد أي شيء ينظم هذا الأمر بأي شكل من الأشكال، فهو غير ملزم بارتداء الزي الرسمي، لكنه كما تعلمون يستخدم في كثير من الأحيان عناصر من الزي الرسمي».

ويخطط الرئيس بوتين لزيارة مقاطعة نيجني نوفغورود، حيث ستتم المرحلة الرئيسية من مناورات «الغرب-2021» في ميدان الرمي والتدريب «مولينو».