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لجنة بيطرية لفحص الماشية ضد مرض البروسيلا بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

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لجنة بيطرية لفحص الماشية ضد مرض البروسيلا بمركز الفرافرة في الوادي الجديد لجنة بيطرية لفحص الماشية ضد مرض البروسيلا بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

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اكد الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب مديرية البيطري بالوادى الجديد، انه تم تشكيل لجنة بيطرية لفحص الماشية ضد مرض البروسيلا بمركز الفرافرة، وتشكلت اللجنة من نخبة كبيرة من الأطباء البيطريين على مستوى المحافظة وتضمنت كل من الدكتور سيد بلال مدير إدارة الإرشاد والخدمات بديوان عام مديرية الطب البيطرى ودكتور عصام الكومى مدير إدارة الفرافرة البيطرية .

وقال، انه تم فحص الحيوانات في قرى «أبوالهول، اللواء الشيخ صبيح، الكفاح»، وتم سحب عدد 206 عينة دم وفحصها والتأكد من أن جميعها سلبية ضد مرض البروسيلا .

واضاف، انه تم إجراء معاينة على الطبية بناء على طلب إحدى الشركات بالفرافرة التي ترغب في انشاء مزرعة للماشية وذلك في إطار الخدمات البيطرية والسعى نحو التوسع في الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، اكد ناجى، ان الحملات والندوات البيطرية مستمرة للتعريف بأعراض مرض البروسيلا والسعار، بجانب الكشف على اللحوم والدواجن وكافة المنتجات ذات الأصل الحيوانى

المصرى اليوم

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