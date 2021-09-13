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محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تغييرات عدد من القيادات المحلية

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محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تغييرات عدد من القيادات المحلية محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تغييرات عدد من القيادات المحلية

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اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، حركة تغييرات شملت عدد من الوظائف القيادية، وذلك لحين الإعلان عن شغلها وفقاً للوائح القانونية.

وشملت الحركة تكليف الأستاذ كمال إبراهيم رئيس مركز باريس لشغل وظيفة سكرتير عام المحافظة المساعد،والأستاذ جهاد متولي نائب رئيس مركز الفرافرة رئيساََ لمركز بلاط، والمهندس عبدالحكم جبالي رئيس مركز بلاط رئيساََ لمركز الفرافرة، والأستاذ عادل مراد نائب أول رئيس مركز الخارجة رئيساََ لمركز باريس، مع استمرار كل من السيد نبيل حنفي رئيسًا لمركز ومدينة الداخلة والمهندس مجدي الطماوي رئيسًا لمركز ومدينة الخارجة.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ونظراََ لوجود بعض الدرجات القيادية الشاغرة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتصعيد عدد من القيادات المحلية.

المصرى اليوم

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