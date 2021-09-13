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محمد سند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي لكرة اليد

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محمد سند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي لكرة اليد محمد سند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي لكرة اليد

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تصدر المصري الدولي محمد سند، لاعب الوطني وفريق نيم الفرنسي لكرة اليد، ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الأولى.

وذلك بعد تسجيله 10 أهداف في شباك نظيره فريق ساران الفرنسي.

وكان محمد سند يلعب لصفوف هليوبوليس والزمالك وكوملوي المجري، قبل انضمامه إلى نيم الفرنسي عام 2017، وقد أثبت سند قدراته أمام العالم في ريو دي جانيرو 2016 بإحراز 18 هدفا لصالح المنتخب المصري في 5 مباريات، وحصل على لقب أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020.

كما حصل سند رفقة منتخب الفراعنة على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020، وشارك مع المنتخب في بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها شهر يناير الماضي وحصل على المركز السابع بعد الخسارة من الدنمارك في ربع النهائي برميات الترجيح.

المصرى اليوم

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