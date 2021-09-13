مات أثناء العلاقة الحميمية مع جارته .. الرائحة تكشف جريمة تزوير موظف بشقة بولاق الدكرور

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كشفت التحريات في العثور على جثة موظف داخل داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتوفي وجارته ولفظ انفاسه الأخيرة داخل غرفة نومها بعد انتهاء العلاقة الحميمية بنهما.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقت بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية لسيدة في إحدى العقارات الكائنة بالمنطقة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، واقتحموا الشقة بعد كسر الباب وعثروا على جثة موظف متحللة بغرفة نوم جارته التي سافرت لقاء إجارة بمحافظة الاسكندرية.

وقال التحريات، أن الأهالي عقب انبعاث الرائحة قاموا بالبحث عن مصدرها، وتبين أن مصدرها شقة بالطابق الرابع لسيدة مطلقة، وقالت التحريات انهم وجدوا جثة الرجل الذي كان يسكن في إحدى الشقق بالطابق الثالث على سرير جارته.

قام فريق البحث بإستدعاء السيدة، وادعت في البداية بان المتوفي دخل شقتها أثناء سفرها لسرقتها ومات في غرفة نومها، الأ أن تم العثرور على قسيمة زواج خاصة بالمتوفي وطليقته، وتم وضع صورة جارته بدلا منها ليتمكن التنقل معها في أماكن مدعيا أنها زوجته.

جثة - صورة تعبيرية - صورة أرشيفية

وبمواجهة السيدة بالتحريات اعترفت بأنها على علاقة غير شرعية بالمتوفى وانه توفى بعد سفرها إلى محافظة الإسكندرية، وحاولت الاتصال به، لكن محاولاتها فشلت طوال الثلاث أيام الماضية.

وذكرت التحريات،أن المتوفي موظف 55 سنة مطلق ويعيش بمفرده داخل شقته ولديه ابن في العشرينات يسكن في الشقة المجاوره، وبجراء المعاينة لم يتم العثور على أي آثار لشبهة جنائية وأن الوفاة كانت طبيعية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.