125 طالبا جامعيا ينهون تدريبهم الصيفي داخل مركز تدريب شركة مياه مطروح

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قال الدكتور ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، انه تم الانتهاء من تدريب عدد 125 طالب وطالبة ينتمون للعديد من الكليات بالجامعات المصرية، من خلال إدارة التدريب بالشركة ( مركز عقول مبدعة للتدريب والاستشارات ) والمعتمد من المجلس الوطني للتدريب والتعليم والحاصل على شهادة ISO 9001 وكذلك الاعتماد الدولي IAO.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار المشاركة والمسئولية المجتمعية واستكمالا لدور الشركة الرائد في نشر المعرفة والعلم في كافة المجالات والمساهمة في العملية التعليمية.

واوضح خالد ان تدريب الطلاب في إطار متطلبات التدريب الصيفي لهم واللازم لاستكمال دراستهم الجامعية مشيرا إلى انه تضمنت فترة التدريب الممتدة من 7 ايام إلى 15 يوم جزء تدريب عملي وجزء نظري بمواقع العمل حسب تخصص الطلاب والطالبات من كليات العلوم والهندسة وكلية الزراعة وكلية الآداب وكلية علوم الارض والمعهد التكنولوجي العالي ( جميع التخصصات ).

وأضاف أن الطالب يقوم بإحضار خطاب موجة من الكلية التابع لها للإتمام فترة التدريب الصيفي له داخل مواقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وفي التخصص الدراسى ويتلقى التدريب بمعرفة مدربين معتمدين من داخل الشركة وفي نهاية فترة التدريب يحصل على شهادة معتمدة من الشركة بفترة التدريب الصيفي.