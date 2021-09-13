تعرف على المصروفات الدراسية للمعهد الكندي العالي

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أعلن المعهد الكندي العالي الـ CIC، الإثنين، مصروفاته الدراسية لهذا العام، في التخصصات المختلفة بمقري CIC الشيخ زايد والتجمع الخامس، كما أعلن منحة دراسية خاصة لطلاب المرحلة الثانوية، بنسبة ٢٥٪ لدفعة ٢٠٢١، الراغبين في دراسة الهندسة.

وجاءت مصروفات المعهد الكندي العالي الـ CIC فرع التجمع الخامس، كما يلي:

• إدارة أعمال / إدارة تكنولوجيا المعلومات:-

- البرنامج المصري: حوالي 34،478 جنيه مصري.

البرنامج المشترك: حوالي 34،478 جنيه مصري + 1500 دولار كندي(سنويا +مصاريف التدريب، بحد اقصي 11 مادة في السنة، وعدد السنوات الدراسية 4 سنوات.

•الإعلام :

- البرنامج المصري: حوالي 30،070 جنيه مصري.

- البرنامج المشترك: حوالي 30،070 جنيه مصري + 1500 دولار كندي(سنويا +مصاريف التدريب، بحد اقصي 12 مادة في السنة، وعدد السنوات الدراسية 4 سنوات .

•الحاسب الآلي:

-البرنامج المصري: حوالي 19،800 جنيه مصري +مصاريف التدريب، بحد اقصي 36 ساعة في السنة، وعدد السنوات الدراسية 4 سنوات.

• الهندسة:

- البرنامج المصري: حوالي 37،352 جنيه مصري.

- البرنامج المشترك: حوالي 37،352 جنيه مصري + 1500 دولار كندي(سنويا +مصاريف التدريب، بحد اقصي 13 مادة في السنة، وعدد السنوات الدراسية 5 سنوات.

أما فيما يتعلق بمصروفات فرع الشيخ زايد، فجاءت كما يلي:-

• الهندسة:

- البرنامج المصري: حوالي 26،198 جنيه مصري

- البرنامج المشترك: حوالي 26،198 جنيه مصري + 1500 دولار كندي(سنويا)

+مصاريف التدريب، بحد اقصي 13 مادة في السنة، وعدد السنوات الدراسية 5 سنوات.

• إدارة أعمال / إدارة تكنولوجيا المعلومات :

البرنامج المصري: حوالي 18،401 جنيه مصري

البرنامج المشترك :ما سبق + 1500 دولار كندي(سنويا) +مصاريف التدريب، وبحد اقصي 11 مادة في السنة، عدد السنوات الدراسية 4 سنوات.

أما عن خطوات التقديم، فيتم عمل إختبار لتحديد مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية ويترتب عليه عدد المواد الدراسية في السنة، ويتم التقديم من خلال موقع التنسيق الوزاري حسب التخصص والمقر.

مقر التجمع الخامس:

755- معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت خامس- القاهرة.

756- العالي الكندي تكنولوجيا ادارة تجمع خامس- القاهرة.

789- ع.كندي تكنو.إعلام ت خامس- القاهرة.

1055 -المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم

(علمي علوم).

1093- المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

(علمي رياضة).

مقر الشيخ زايد:

1210- المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر- جيزة.

1215- المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر- جيزة.