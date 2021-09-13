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محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق أبو حماد الزقازيق (صور)

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محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق أبو حماد الزقازيق (صور) محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق أبو حماد الزقازيق (صور)

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإثنين، أعمال التوسعة الجاري تنفيذها بكوبري صفط الحنة بطريق الزقازيق أبوحماد، بعد أن تم الانتهاء من إقامة حائط ساند بترعة الوادي الشرقي، ضمن تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق الزقازيق أبوحماد العباسة بطول 24 كم وبتكلفة 100مليون جنيه.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع مسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة أعمال رصف وتطوير الطريق ،وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني ودخوله الخدمة الفعلية، مع مراعاة الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطريق، بإعتباره محوراً مرورياً هاماً يربط بين محافظة الشرقية ومدن القناة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المصرى اليوم

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