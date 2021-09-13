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تعرف على الانجاز الجديد الذي ينتظر صلاح في البريميرليج

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تعرف على الانجاز الجديد الذي ينتظر صلاح في البريميرليج تعرف على الانجاز الجديد الذي ينتظر صلاح في البريميرليج

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ذكرت «سكواكا» للإحصائيات، أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أمامه انجاز جديد يسعى لتحقيقه، عقب الانجاز الذي حققه بالوصول لـ100 هدف كخامس أسرع لاعب يصل لهذا الأرقام في 162 مباراة ليصبح صلاح اللاعب رقم 30 الذي يصل إلى 100 هدف في البريميرليج.

وأضافت الشبكة ان الفرعون المصري ياتى خلف الرباعي آلان شيرر، هاري كين، سيرجيو أجويرو وتييري هنري.

وأعلنت الشبكة أن صلاح أمامه 4 أهداف فقط ليتخطى عدد أهداف ديدة دروجبا لاعب تشيلسي بعد تسجيله 104 هدف خلال مشواره في الملاعب الانجليزية.

المصرى اليوم

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