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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة بورسعيد، بحضور د.أيمن إبراهيم رئيس الجامعة.

وجه المجلس الشكر لجامعة بورسعيد على استضافتها لفعاليات المجلس وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد ، معربًا عن تمنياته للجامعة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في تحقيق رسالتها السامية.

كما كرم المجلس نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، الذين انتهت فترة عملهم بالجامعة، وهم د.هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، ود. خالد عطاالله نائب رئيس جامعة الفيوم، ود. الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا، كما هنأ المجلس د.وائل عبدالسلام بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.

وأشار التقرير إلى مناقشة المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة على مستوى الجامعات المصرية، ومنها استعراض القواعد الاسترشادية الخاصة بالعبء التدريسي لبرامج الساعات المعتمدة للمرحلة الجامعية الأولى، وجدول حساب المجموع التراكمي؛ للاستعانة بها في دراسة اللوائح الواردة للجان قطاعات التعليم الجامعي، ووضع الأطر المرجعية لها.

كما استعرض المجلس تقارير عن أنشطة الجامعات لنشر الوعي المجتمعي بين الطلاب خلال العام الماضي، مشيدًا بمبادرة جامعة عين شمس بطباعة كتيب عن جهود الجامعات في نشر الوعي المجتمعي بين طلاب الجامعات المصرية.

المصرى اليوم

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