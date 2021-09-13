عماد سليمان : طلعت يوسف قادر على إعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية

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أكد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن اختيار طلعت يوسف، لتولى منصب المدير الفنى، جاء وفقا لمعايير عدة، منها قوة الشخصية على الفريق بجانب التنظيم الذي يتمتع به فضلا عن قدراته في تطوير الفريق للأفضل، مشددا على أنه الأنسب في تلك المرحلة الراهنة.

وأضاف :«طلعت يوسف أحد أفضل المدربين في مصر وأراه قادرا على إعادة الفريق لتحقيق الانتصارات في الموسم الجديد ووضع الفريق في مكانته المعهودة كمنافس على البطولات».

وتابع في تصريحات للمركز الإعلامى: «عودة محمد صلاح أبوجريشة ومحمد حمص شىء إيجابى للغاية ويمثل إضافة كبيرة للجهاز الفنى باعتبارهما من أبناء النادى المخلصين والمميزين».

وأكمل: «اختيار اللاعبين هو حق أصيل للجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف، وسنقوم بعرض أسماء اللاعبين الذين تم التفاوض معهم للوقوف على رؤيته نحو خريطة التعاقدات المقرر اعتمادها لخوض منافسات الموسم الجديد».

وأردف: «أدعو الجماهير للهدوء ودعم الجهاز الفنى الحالى الذي يتمتع بخبرات فنية كبيرة، فترة القيد لاتزال ممتدة ولن يتم التعاقد مع أي لاعب إلا أن تكون رغبته الأولى هي ارتداء القميص الأصفر بجانب قدراته على صنع الفارق وتحقيق الإضافة الفنية، وذلك بعد موافقة الجهاز الفنى الحالى».