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أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في جانٍ قتل آخر بإطلاق النار عليه

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أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في جانٍ قتل آخر بإطلاق النار عليه أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في جانٍ قتل آخر بإطلاق النار عليه
بيان "الداخلية": صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه وأيّدته "الاستئناف"

أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في جانٍ قتل آخر بإطلاق النار عليه

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير؛ كان قد أقدم على إطلاق النار على مواطن آخر؛ ما أدّى إلى وفاته.

فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / ناشر بن علي بن هادي العبدي -سعودي الجنسية- على قتل / عبدالله بن ذيب بن فرحان القحطاني -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ناشر بن علي بن هادي العبدي؛ اليوم الإثنين 6 / 2 / 1443هـ، بمدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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