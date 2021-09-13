أخبار عاجلة

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
«صلاح» يقتحم قائمة العظماء الـ10 فى تاريخ نادى ليفربول بـ 130 هدفًا -
٤٤٪ ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الهندسية خلال 8 أشهر -
«زي النهارده».. وفاة الصحفي واللغوى اللبناني أحمد فارس الشدياق 20 سبتمبر 1887 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة تحية كاريوكا 20 سبتمبر 1999 -
«زي النهارده».. طالبان تغتال رئيس أفغانستان برهان الدين رباني 20 سبتمبر 2011 -
إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تتبعها بعد خروجها من البنك .. السجن المشدد لعاطل سرق عجوزا بالإكراه

Print
تتبعها بعد خروجها من البنك .. السجن المشدد لعاطل سرق عجوزا بالإكراه تتبعها بعد خروجها من البنك .. السجن المشدد لعاطل سرق عجوزا بالإكراه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لإتهامه بسرقة عجوز بالإكراه والإستيلاء على مبلغ مالي منها أثناء سيرها بالشارع.

كانت تحقيقات النيابة التي إنتهت إلى إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية قد كشفت قيام المتهم بتتبع المجني عليها عقب خرجها من أحد البنوك في ساعة مبكرة بمنطقة الجيزة وسيره خلفها في الطريق وبمجرد دخولها أحد الشوارع الخالية من المارة أوقفها وأشهر في وجهها سلاح أبيض «مطواه» وهددها بطعنها إذا لم تعطه ما معها من نقود. وتمكن من الإستيلاء على مبلغ 3000 جنيه وهاتفها المحمول وفر هارباً.

حررت المجني عليها محضرا بالواقعة وأدلت فيه بأوصاف المتهم، وتمكنت الجهزة الأمنية من القبض عليه وأحالته للنيابة التي أمرت بمحاكمته بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»