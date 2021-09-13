تتبعها بعد خروجها من البنك .. السجن المشدد لعاطل سرق عجوزا بالإكراه

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لإتهامه بسرقة عجوز بالإكراه والإستيلاء على مبلغ مالي منها أثناء سيرها بالشارع.

كانت تحقيقات النيابة التي إنتهت إلى إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية قد كشفت قيام المتهم بتتبع المجني عليها عقب خرجها من أحد البنوك في ساعة مبكرة بمنطقة الجيزة وسيره خلفها في الطريق وبمجرد دخولها أحد الشوارع الخالية من المارة أوقفها وأشهر في وجهها سلاح أبيض «مطواه» وهددها بطعنها إذا لم تعطه ما معها من نقود. وتمكن من الإستيلاء على مبلغ 3000 جنيه وهاتفها المحمول وفر هارباً.

حررت المجني عليها محضرا بالواقعة وأدلت فيه بأوصاف المتهم، وتمكنت الجهزة الأمنية من القبض عليه وأحالته للنيابة التي أمرت بمحاكمته بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض.