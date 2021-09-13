أخبار عاجلة

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
«صلاح» يقتحم قائمة العظماء الـ10 فى تاريخ نادى ليفربول بـ 130 هدفًا -
٤٤٪ ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الهندسية خلال 8 أشهر -
«زي النهارده».. وفاة الصحفي واللغوى اللبناني أحمد فارس الشدياق 20 سبتمبر 1887 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة تحية كاريوكا 20 سبتمبر 1999 -
«زي النهارده».. طالبان تغتال رئيس أفغانستان برهان الدين رباني 20 سبتمبر 2011 -
إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كنز في جوف تمساح.. صياد يعثر على سهم يزيد عمره عن 5 آلاف عام بالصدفة

Print
كنز في جوف تمساح.. صياد يعثر على سهم يزيد عمره عن 5 آلاف عام بالصدفة كنز في جوف تمساح.. صياد يعثر على سهم يزيد عمره عن 5 آلاف عام بالصدفة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر صياد أميركي، على مقتنيات قديمة تعود إلى آلاف السنين، في جوف تمساح عملاق، اصطاده مؤخرا.

وحسبما أوره موقع «ديلي ستار» البريطاني، عثر الأمريكي، شين سميث، على مقتنيات قديمة يتراوح عمرها بين 5 و6 آلاف سنة،، بينما كان يفرغ أمعاء تمساحا عملاقا بطول 13 قدما قام باصطياده، وهي مقتنيات ثمينة يحتمل أن سكان أميركا الأصليين كانوا يستخدمونها، بحسب الموقع.

ونقل موقع «ديلي ستار» عن الصياد الامريكي قوله أنه تبين عقب إطلاع أحد علماء التاريخ على المقتنيات ومن بينها سهم صيد، تبين أنه من أدوات الصيد التي ابتكرها الأميركيون الأصليون وكانوا يستخدمونها في الماضي.

قال سميث نشره منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم أتوقع أن يصدقني أحد بشأن اصطيادي لمثل هذا الوحش العملاق، إلا أن الأمر بات أصعب بعد عثوري على كنز ففي جوفه؛ فهذا السهم الذي استخرجته من بطنه يعود لآلاف السنين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»