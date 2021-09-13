كنز في جوف تمساح.. صياد يعثر على سهم يزيد عمره عن 5 آلاف عام بالصدفة

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عثر صياد أميركي، على مقتنيات قديمة تعود إلى آلاف السنين، في جوف تمساح عملاق، اصطاده مؤخرا.

وحسبما أوره موقع «ديلي ستار» البريطاني، عثر الأمريكي، شين سميث، على مقتنيات قديمة يتراوح عمرها بين 5 و6 آلاف سنة،، بينما كان يفرغ أمعاء تمساحا عملاقا بطول 13 قدما قام باصطياده، وهي مقتنيات ثمينة يحتمل أن سكان أميركا الأصليين كانوا يستخدمونها، بحسب الموقع.

ونقل موقع «ديلي ستار» عن الصياد الامريكي قوله أنه تبين عقب إطلاع أحد علماء التاريخ على المقتنيات ومن بينها سهم صيد، تبين أنه من أدوات الصيد التي ابتكرها الأميركيون الأصليون وكانوا يستخدمونها في الماضي.

قال سميث نشره منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم أتوقع أن يصدقني أحد بشأن اصطيادي لمثل هذا الوحش العملاق، إلا أن الأمر بات أصعب بعد عثوري على كنز ففي جوفه؛ فهذا السهم الذي استخرجته من بطنه يعود لآلاف السنين».