مطالبة برلمانية للمحافظين بتطبيق تعليمات وزارة التعليم الخاصة بـ«كورونا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، جميع المحافظين ومديرى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومديري المدارس والمسؤولين عن التعليم قبل التعليم الجامعى بالتطبيق الحاسم والحقيقي للكتاب الدورى، الذي أصدره الدكتور طارق شرقى، وزير التعليم، وقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد الذي أصبح على الأبواب والخاصة بإجراءات كورونا.

قال «زين الدين»، في بيان له، أصدره اليوم الاثنين، إن لديه ثقة تامة في أن تطبيق الكتاب الدورى وقرارات الوزارة يكفل الحفاظ الحقيقى على صحة المعلمين وجميع العاملين داخل المنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مطالباً الجميع بالإقبال على الحصول على لقاح فيروس كورونا وتطبيق التدابير الاحترازية لفيروس كورونا وفى مقدمتها ارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى.

وتابع أن انتظام العام الدراسي الجديد ليس مسؤولية الدكتور طارق شوقى وحده وإنما مسؤولية مجتمعية يشارك فيها كل من ينتمون للمنظومة التعليمية، والمسؤولون بالمحليات وأولياء امور التلاميذ.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أصدر كتابًا دوريًا بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسى 2021/2022، وذلك للعمل على تهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحى لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.