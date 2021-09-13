نسخة طبق الأصل .. شخص يصمم سيارة البطل الخارق باتمان

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يحلم الجميع بركوب سيارة باتموبيل مع البطل الخارق «باتمان» وربما مشاهدته وهو يطرد بعض الأشرار من الرصيف.

لكن هذا خيال أصبح حقيقة، إذ قام جيمس لوكاس كوندون، من خلال قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، بتجربة قيادة باتمان تمبلر، لشركة RPM للإنتاج.

على الرغم من أنه لا يتمكن من مقابلة باتمان، أو الجوكر، أو الذهاب في أي مغامرة مثيرة، إلا أنه حصل على شيء أفضل، وهو فرصة العمر لقيادة باتمان تمبلر.

وبحسب hotcars، قال «جيمس»: «هذه السيارة من أندر السيارات الحصرية في العالم، من سيارة Veneno Roadster، إلى McLaren F1».

وأردف: «لقد ذهبنا إلى دبي، هونح كونج، ولكن هنا في مكان مجهول، كاليفورنيا، من المحتمل جدًا أن يكون أروع شيء قمنا بتصويره على الإطلاق».

باتمان بهلوان اكتمل بنسبة 85%

قضى «جيمس» الأسبوع جنبًا إلى جنب مع «أليكس»، المعروف أيضًا باسم Lambo Jesus، والتقطوا صور لسيارة لامبورجيني كونتاش، في سكرامنتو، واشتروا لامبورغيني مورسيلاغو إل بي 640 برتقالية.

وأوضح «جيمس» أن هذا نوع من محرك الأقراص الافتتاحي لـ باتمان تمبلر، بالإضافة إلى انجاز 85% من السيارة، فهناك الكثير من أعمال الزخرفة التي يجب ملؤها.

وأردف: فالزجاج الأمامي ليس في مكانه بالفعل في الوقت الحالي، بينما أوضح «أليكس»: «إنه متصل بالسقف، ولكن لدينا بعض الأعمال التي يتعين علينا القيام بها، لكننا نريد الاختبار»، بالإضافة إلى أنها ستأتي مع نوافذ كهربائية وتكييف ومصابيح هامر H1 الخلفية، فيما يبلغ عرضها 2.5 متر.