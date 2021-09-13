ضبط عنصريين إجراميين بحوزتهما شحنة من مخدر الشابو قيمتها 28 مليون جنيه

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة نشاط عنصرين إجراميين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، تخصصا فى جلب مخدر الآيس «الشابو» بكميات وترويجه على عملائهما بمحافظات الجمهورية.

تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 11 كيلوجراما، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 28 مليون جنيه تقريباً.