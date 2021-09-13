محافظ الشرقية: ترخيص عيادات العقارات لمدة عام لحين توفيق أوضاعها

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 2940 لسنة 2021، بالسماح للمنشآت الطبية «العيادة الطبية الخاصة، العيادة التخصصية، المركز الطبي التخصصي، المستشفى الخاص .... الخ»، والتي تمارس نشاطها بالفعل قبل تاريخ العمل بالضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والواردة وفق كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 في الوحدات السكنية والوحدات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وفقا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالترخيص لمدة عام لحين توفيق هذه المنشآت لأوضاعها.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء،أنه حال تقدم صاحب المنشاة الطبية بطلب للترخيص، منح صاحب الطلب موافقة على ترخيص المكان لمد عام، لافتا إلى أنه على صاحب المنشأة الطبية إستيفاء الإشتراطات الصحية المقررة بالقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وجه محافظ الشرقية مديرية الشؤون الصحية، أنه بعد التأكد من توافر كافة الاشتراطات المقررة قانونا يتم منح المنشأة الطبية ترخيص بمزاولة النشاط لمدة عام لحين توفيق أوضاعها.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ،وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 199 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية ،والواردة وفق كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 ،وعلي الاجتماع الذي تم عقده مع نقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان بالشرقية وبعض أعضاء النقابة، بشأن تضرر أصحاب بعض المنشآت الطبية من عدم السماح لأصحاب تلك المنشآت بمباشرة النشاط في الوحدات السكنية، والوحدات المقدم بشأنها طلب تصالح ولم يتم البت فيه، وعلي قرارنا السابق رقم 6724 لسنة 2021.