ضبط مسئولى إحدى دور النشر والتوزيع لقايمه ببيع كتب بدون تصريح

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مسؤولى إحدى دور النشر والتوزيع بتخزين كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ملك أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة.

تم استهداف المخزن والتقابل مع (أمين المخزن)، وأمكن ضبط 87010 نسخ لكتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المختصة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بأنه أمين المخزن، والمسؤول عن تلك المخالفات مالك المخزن.