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مع قرب بدء العام الدراسي.. «الداخلية» تطلق المرحلة الـ19 من مبادرة «كلنا واحد»

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مع قرب بدء العام الدراسي.. «الداخلية» تطلق المرحلة الـ19 من مبادرة «كلنا واحد» مع قرب بدء العام الدراسي.. «الداخلية» تطلق المرحلة الـ19 من مبادرة «كلنا واحد»

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أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

المصرى اليوم

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