ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الجو ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري.

قالت «شاكر» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز، الاثنين إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض خاصةً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، لكن اليوم الاثنين، يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بواقع من درجة إلى درجتين على معظم أنحاء الجمهورية، مضيفة:»درجة الحرارة ستصل إلى 36 درجة في القاهرة، وعلى السواحل الشمالية ستتتراوح بين 31 و33 درجة مئوية، أما جنوب البلاد فما زالت تتراوح بين 39 و40 درجة«.

وأشارت إلى أن الارتفاع الذي تشهده درجات الحرار يعد طفيف ومؤقت، لكن بدايةً من غدًا ستبدأ في الانخفاض على أن تعود للمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، موضحة أن الارتفاع فقط في درجات الحرارة حيث إن معدلات الرطوبة تعد طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لكننا بدأنا نشهد فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض السواحل الشمالية وتسمتر حتى الأربعاء المقبل.

وأضافت أن الشبورة المائية ستكون خفيفة جدًا وغير مؤثرة على حركة لمرور والسفر خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة يوم الأربعاء المقبل مما يقلل من الرؤية الأفقية على الطرق في جنوب البلاد.