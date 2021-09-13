أخبار عاجلة

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
«صلاح» يقتحم قائمة العظماء الـ10 فى تاريخ نادى ليفربول بـ 130 هدفًا -
٤٤٪ ارتفاعًا فى صادرات الصناعات الهندسية خلال 8 أشهر -
«زي النهارده».. وفاة الصحفي واللغوى اللبناني أحمد فارس الشدياق 20 سبتمبر 1887 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة تحية كاريوكا 20 سبتمبر 1999 -
«زي النهارده».. طالبان تغتال رئيس أفغانستان برهان الدين رباني 20 سبتمبر 2011 -
إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
محمد عز يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

Print
ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الجو ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري.

قالت «شاكر» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز، الاثنين إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض خاصةً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، لكن اليوم الاثنين، يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بواقع من درجة إلى درجتين على معظم أنحاء الجمهورية، مضيفة:»درجة الحرارة ستصل إلى 36 درجة في القاهرة، وعلى السواحل الشمالية ستتتراوح بين 31 و33 درجة مئوية، أما جنوب البلاد فما زالت تتراوح بين 39 و40 درجة«.

وأشارت إلى أن الارتفاع الذي تشهده درجات الحرار يعد طفيف ومؤقت، لكن بدايةً من غدًا ستبدأ في الانخفاض على أن تعود للمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، موضحة أن الارتفاع فقط في درجات الحرارة حيث إن معدلات الرطوبة تعد طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لكننا بدأنا نشهد فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض السواحل الشمالية وتسمتر حتى الأربعاء المقبل.

وأضافت أن الشبورة المائية ستكون خفيفة جدًا وغير مؤثرة على حركة لمرور والسفر خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة يوم الأربعاء المقبل مما يقلل من الرؤية الأفقية على الطرق في جنوب البلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»