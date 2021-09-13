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طالب النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بإعفاء المستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية بالمجان من ٧٥% من استهلاك الكهرباء.

وقال «أبوالعلا» في تصريحات له اليوم الاثنين :«بمناسبة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، أجدد المطالبة للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ ما يلزم بشأن إعفاء المستشفيات التي تقدم خدمة علاجية بالمجان من ٧٥% من استهلاك الكهرباء، أمثال مستشفيات ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، ومجدي يعقوب للقلب، وغيرها من المستشفيات التي تقدم هذه الخدمات العلاجية».

وأضاف أنه سبق وتمت مناقشة هذا المطلب في لجنة التضامن الاجتماعي، ووعدت الحكومة بالدراسة، وحتى الآن لم يتم التنفيذ، موضحا أن استهلاك هذه المستشفيات من الكهرباء سنويا يتجاوز الملايين.

و تابع:«إعفاء تلك المستشفيات من ٧٥% من الاستهلاك يمكنها من زيادة أعداد الحالات التي تحتاج للعلاج، مستشهدا بعلاج الحالة الواحدة في مستشفى مثل ٥٧٣٥٧ يصل لنحو ٦٠٠ ألف جنيه.

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وبشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصفها النائب أيمن أبوالعلا، بأنها مشروع قومي، موضحا أنها لا تقف عند مطالب النخبة فيما يتعلق على سبيل المثال بحرية الرأي والتعبير وغيرها، وإنما أيضا تهم كل مواطن مصري، لاسيما وأنها تلزم الحكومة بكافة الحقوق والمكاسب الاقتصادية والحق في الصحة والتعليم وكافة الحقوق الأساسية لكل مواطن.

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