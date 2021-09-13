طلاب الثانوي يختتمون امتحان الدور الثاني بمواد الأحياء والفلسفة والاستاتيكا في المنيا

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اختتم الاثنين، طلاب بالثانوي العام في المنيا، امتحانات الدور الثاني للثانوي، بمواد الأحياء، الاستاتيكا للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، داخل 18 لجنة عامة، مخصصة لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة، وفقا للجدول التي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسط أمنية، وإجراءات وقائية واحترازية مشددة، للوقاية من كورونا.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أدي عدد من طلاب الثانوي العام، دون شكاوي. أو رصد مخالفات.

يذكر ان مديرية التربية والتعليم بالمنيا، خصصت 18 لجنة عامة، بدلا من 86 لجنة، لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات، داخل 9 مراكز بالمحافظة، من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.