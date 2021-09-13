خلال لقاء رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية.. مفتي الديار المصرية يقدم برنامج ديني يترجم لعدة لغات

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استقبل فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، بمقر دار الافتاء، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق .

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الدينية، وتطرق اللقاء إلى مناقشة عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين، التي تسهم بقوة في تجديد الخطاب الدينى، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلام، واقامة عدد من الدورات لمقدمى البرامج الدينية تحت رعاية فضيلة المفتى ودار الافتاء المصرية، وكذلك تم الاتفاق على ان يقوم فضيلة المفتى برنامج دينى ويتم ترجمته للغات عديدة ويذاع على قنوات وإذاعات الاتحاد

كما تم الاتفاق على اذاعة البرامج الدينية التي انتجتها دار الافتاء بتقنية الانيميشن عبر اذاعات قنوات الدول الاعضاء .

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الليثي على الدور الهام الذي تقدمه درا الافتاء المصرية في تنوير وتبصير العالم الاسلامى وقال إنه يتطلع لتحقيق مزيد من التعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ودار الافتاء المصرية بما يحقق الاهداف المنشودة، لنشر القيم السمحة الأصيلة للدين الإسلامي .