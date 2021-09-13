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نائب بالشيوخ يطالب بإضافة «محاربة الإرهاب الفكري» ضمن المناهج الدراسية

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نائب بالشيوخ يطالب بإضافة «محاربة الإرهاب الفكري» ضمن المناهج الدراسية نائب بالشيوخ يطالب بإضافة «محاربة الإرهاب الفكري» ضمن المناهج الدراسية

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قال النائب محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ، ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدور كبير وهام في محاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله في المدارس، غرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية.

وطالب المنزلاوي، في بيان له اليوم، من جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية إعطاء أولوية قصوى لهذه القضية خلال العام الدراسي الجديد، مقترحاً إضافة بعض المقررات داخل المناهج الدراسة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.

وأكد اتفاقه التام مع تأكيد وزارة التربية والتعليم على أن يتم ذلك بشكل دوري وبكل وسيلة ممكنة مع الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح، مطالباً من جميع المدارس على مستوى الجمهورية تطبيق هذا الاتجاه.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اصدر كتابًا دوريًا بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي 2021/2022، وذلك للعمل على تهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

وشدد الكتاب الدوري على ضرورة التنبيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد ، والتأكيد على ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس؛ حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، فضلاً على المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.

المصرى اليوم

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