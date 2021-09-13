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تعرف على موعد مباراة وتونس في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الطائرة

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تعرف على موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الطائرة تعرف على موعد مباراة وتونس في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الطائرة

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يواجه منتخب الأول مساء اليوم الاثنين نظيره منتخب تونس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة، والمقامة حالياً في رواندا.

وتجمع مباراة الدور نصف النهائي الثانية بين منتخبي الكاميرون والمغرب، ويتأهل الفريقان الفائزان للعب على اللقب، فيما يتواجه الخاسران على الميدالية البرونزية.

وتغلب منتخب مصر على منتخب أوغندا بنتيجة 3/1، في دور الثمانية، ليحجز مقعده في المربع الذهبي، بينما كان قد تغلب في دور المجموعات على منتخبي المغرب وتنزانيا، وخسر من منتخب كينيا لأول مرة في التاريخ.

وتنطلق المباراة بين منتخبي مصر وتونس عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، اللاعبين: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبدالحليم عبو وعبدالرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان.

المصرى اليوم

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