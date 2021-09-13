جماهير الأهلي تحتفي بمدرب الفريق السابق : «لن ننساك»

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يمنح النادي الأهلي لكل المدربين الذين مروا على تاريخه ذكريات لا ينسونها، وشهرة عالمية كبيرة في ظل القاعدة الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها بطل مصر وعملاق الكرة الأفريقية.

ويحتفل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي اليوم الاثنين بعيد ميلاده الثامن والأربعين حيث ولد يوم 13 سبتمبر سنة 1973، وكان قد تولى تدريب النادي الأهلي في 31 أغسطس 2019 خلفا للأوروجواني مارتين لاسارتي، ورحل بعد 13 شهراً تقريباً.

ودرب فايلر الأهلي في 44 مباراة، فاز في 34 منها وتعادل في 8 وخسر مباراتين فقط، وسجل المارد الأحمر تحت قيادته 91 هدفاً.

ويعتبر فايلر واحدا من المدربين الذين كان هناك رفض جماهيري كبير لقرار رحيله، ولكنه كان قرار نابع من المدرب، حيث لم يتأقلم مع الحياة في مصر، وأجبرته أسرته على العودة إلى سويسرا.

رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي - صورة أرشيفية

ونجح فايلر خلال تدريبه الأهلي في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز ولقب كأس السوبر المصري، والوصول لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم قبل الماضي، والتي استكمل الجنوب إفريقي مشوارها وحصد اللقب.

واحتفت جماهير الأهلي اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمدرب السابق وهنأته على عيد ميلاده، وتنوعت تعليقات الجماهير، وإن كانت في مجملها تصب في خانة الإشادة بالمدرب السويسري والثناء على الأداء الرائع الذي كان يقدمه الفريق تحت قيادته، وقالت بعض الجماهير في بعض التعليقات للمدرب إنها لن تنساه.