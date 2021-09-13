«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص في تصنيع مخدر الفودو

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.. وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة اشتبهت بإحدى السيارات، وحال استيقافها فر قائدها هارباً وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وبتفتيش السيارة المشار إليها عثر بداخلها على بندقة خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالى و2 هاتف محمول ورخصة تسيير للسيارة المضبوطة مقيدة باسم أحد الأشخاص.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن المتهم يتزعم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في تصنيع مخدر الفودو والإتجار به، متخذاً من عدة شقق سكنية مُستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف (5) شقق سكنية، وتم ضبط (5) متهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو وزنت 17 كيلوجراما وكمية من مخدر البودر الخام وزنت 1.10 كيلو جرام «تستخدم في تصنيع مخدر الفودو» و2 مطحنة و4 ميزان حساس و2 ماكينة عد نقود ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وسيارة و3 دراجات نارية يتم استخدامها في تسهيل تنقلات المتهمين أثناء ترويجهم المواد المخدرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الفودو والإتجار به بالاشتراك مع المتهم الهارب، وبتكثيف التحريات بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية أمكن التوصل إليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5.400 كيلوجرام وكمية من مخدر الإيس وكمية من مخدر البودر الخام وزنت 4.500 كيلوجرام وكمية من مادة الكيتامين المستخدمة في تصنيع مخدر الإستروكس و5 كيلوجرامات من مسحوق بياكاربونات الصوديوم المستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس و20 لترا من مادة الإسيتون وكمية من أدوات التصنيع «أوعية – خلاط – ماكينة لحام» وماكينة عد نقود ومبلغ مالى وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالإشتراك مع المتهمين المضبوطين في تصنيع والإتجار بمخدر الإستروكس بإستخدام المواد المضبوطة بحوزتهما، كما أقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الآثم، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.