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خان الأمانة.. سقوط مندوب مبيعات بتهمة اختلاس أموال شركته

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خان الأمانة.. سقوط مندوب مبيعات بتهمة اختلاس أموال شركته خان الأمانة.. سقوط مندوب مبيعات بتهمة اختلاس أموال شركته

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مندوب مبيعات بشركة صناعات غذائية، بتهمة الاختلاس بالإسماعيلية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤول عن شركة للصناعات الغذائية بشأن قيام مندوب مبيعات بالشركة بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين أن المتهم مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، حيث قام بإستغلال طبيعة عمله بالشركة محل عمله والمنوط به إستلام البضائع من مخـــزن الشركــة بالإسماعيلية وتسليمها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم وتوريدها لخزينة الشركة وقام بإختلاس مبلغ مالى قيمة بضائع قام بتسليمها لعملاء الشركة وعدم توريد الأموال لخزينة جهة عمله والإستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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