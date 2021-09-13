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«هتسافروا تشتغلوا بره».. ضبط نصاب جديد بسوهاج

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«هتسافروا تشتغلوا بره».. ضبط نصاب جديد بسوهاج «هتسافروا تشتغلوا بره».. ضبط نصاب جديد بسوهاج

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج .

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين، مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بالخارج .

وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهما وتوفير فرص عمل لهما بالخارج، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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