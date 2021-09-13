قيمتها 37 مليون جنيه .. ضبط مالك محل بتهمة الاتجار بالعملة بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مالك محل لبيع الهواتف المحمول مقيم بالإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأكدت التحريات أن المتهم يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لعدد من المواطنين يحملون جنسية إحدى الدول العربية مقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية واستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية مـقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 37 مليون جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.