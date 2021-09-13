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بسبب خلافات مالية .. ضبط شخص بتهمة قتل مواطن داخل تاكسي بقنا

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بسبب خلافات مالية .. ضبط شخص بتهمة قتل مواطن داخل تاكسي بقنا بسبب خلافات مالية .. ضبط شخص بتهمة قتل مواطن داخل تاكسي بقنا

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تمكنت مباحث قنا من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخر وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وتبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفـى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وجود سيارة أجرة تاكسى قيادة سائق، وجثة أحد الأشخاص، داخل السيارة وبها أعيرة نارية، وما قرره قائد السيارة بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية لا يعلم بياناتها بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة مما أدى لوفاة مرافقه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، بمواجهته قرر عقده العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلاف بينهما على مبلغ مالى، وأنه استقل دراجة نارية قيادة الآخر وقام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم و4 طلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.

المصرى اليوم

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