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التدريب التقني تعلن قبول أكثر من 68 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول

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التدريب التقني تعلن قبول أكثر من 68 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول التدريب التقني تعلن قبول أكثر من 68 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول
قالت المؤسسة: جاءت مواكبة للتوسع في تشغيل منشآت تدريبية جديدة هذا العام

التدريب التقني تعلن قبول أكثر من 68 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول

عقدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم، اجتماعها الدوري لقيادات المؤسسة حضورياً لمناقشة أعمال العام التدريبي 1443هـ، وذلك برئاسة المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأوضح الدكتور الفهيد؛ أن المؤسسة رفعت الطاقة الاستيعابية للمقبولين بالفصل الأول الحالي، حيث بلغ عدد المقبولين (68457) متدرباً ومتدربة، ليصل إجمالي المتدربين والمتدربات، إلى (231628) متدربًا ومتدربة بجميع البرامج التدريبية الحكومية.

وأضاف، أن هذه الزيادة في القبول جاءت مواكبة للتوسع في تشغيل منشآت تدريبية جديدة هذا العام بلغ عددها (17) منشأة شملت كليات تقنية وأكاديميات ومعاهد، منها (4) أكاديميات متخصصة تُشغل بالشراكة مع قطاع الأعمال، وستقدم هذه المنشآت برامج وتخصصات جديدة للبنين والبنات في عدة مجالات من أبرزها التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والتصميم، والأمن السيبراني، والترفيه، والسياحة، وغيرها من مجالات واعدة تواكب حاجة سوق العمل الحالي والمستقبلي.

وناقش الاجتماع سير العملية التدريبية في الكليات والمعاهد، خاصةً بعد عودة البرامج التدريبية حضورياً في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية، وتطوير أنماط التدريب الإلكتروني، والأنشطة للمتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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