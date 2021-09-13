أخبار عاجلة

"القرض المدعوم".. "سكني": 77 ألف أسرة استفادت من خيارَي "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" -
جدة تستضيف "الأثقال العالمية".. و"الفيصل" يرحّب بنجوم العالم -
حيث يرقد أسلافه.. مراسم محدودة تتهيّأ لدفن "بوتفليقة" بمربع الشهداء -
"القيادة" تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها -
المملكة تؤكد دعمها للجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 -
بمختلف المناطق.. "الصحة" تُفعّل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى -
بدون 6 لاعبين.. ريال مدريد يلاقي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني -
موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا -
"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال -
"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هيثم فاروق: لم أخطأ في «الخطيب وأبوتريكة»..وتصريحاتي عن صلاح هدفها الإشادة به

Print
هيثم فاروق: لم أخطأ في «الخطيب وأبوتريكة»..وتصريحاتي عن صلاح هدفها الإشادة به هيثم فاروق: لم أخطأ في «الخطيب وأبوتريكة»..وتصريحاتي عن صلاح هدفها الإشادة به

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق هيثم فاروق، نجم السابق ومحلل قنوات «بي ان سبورت»، على الانتقادات التي تعرض لها خلال الساعات الماضية بسبب اشادته بمحمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ورد هيثم فاروق في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أنا تحدثت عن العظماء التسعة في اللي سجلوا مائة هدف ويتم تكريمهم، والغرض من ذلك الاشادة بتسجيل محمد صلاح 100 هدف في الدوري الانجليزي وليس تقليل من أحد».

كان الدولي المصري محمد صلاح قد سجل هدف فريقه الافتتاحي في مرمى ليدز يونايتد عند الدقيقة 20 من المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة البريميرليج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطوبة أصغر طفلين فى مصر .. العريس ١٢ سنة والعروسة ١١ سنة وهذه هى العقوبة القانونية

خطوبة أصغر طفلين فى مصر .. العريس ١٢ سنة والعروسة ١١ سنة وهذه هى العقوبة القانونية

«مجلس الوزراء» يسلط الضوء على تجربة مصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية (انفوجراف)

«مجلس الوزراء» يسلط الضوء على تجربة مصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية (انفوجراف)

الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر»

الموزع السوري ديار خلو يعلن إطلاق أغنية «شكرًا مصر»

نجم الزمالك عن ترشيحه للعمل مع كارتيرون: «شرف كبير أكيد»

نجم الزمالك عن ترشيحه للعمل مع كارتيرون: «شرف كبير أكيد»