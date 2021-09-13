هيثم فاروق: لم أخطأ في «الخطيب وأبوتريكة»..وتصريحاتي عن صلاح هدفها الإشادة به

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علق هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق ومحلل قنوات «بي ان سبورت»، على الانتقادات التي تعرض لها خلال الساعات الماضية بسبب اشادته بمحمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ورد هيثم فاروق في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أنا تحدثت عن العظماء التسعة في مصر اللي سجلوا مائة هدف ويتم تكريمهم، والغرض من ذلك الاشادة بتسجيل محمد صلاح 100 هدف في الدوري الانجليزي وليس تقليل من أحد».

كان الدولي المصري محمد صلاح قد سجل هدف فريقه الافتتاحي في مرمى ليدز يونايتد عند الدقيقة 20 من المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة البريميرليج.