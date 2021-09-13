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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بالقاهرة

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بالقاهرة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بالقاهرة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة شبرا في القاهرة من (صاحب محل فراشة) باكتشافه سرقة مجموعة من شبكات الكهرباء الخاصة بالحفلات من داخل المحل ملكه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما «سيئ النية» (صاحب مخزن خردة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

كما أقر المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بأسلوب «المغافلة»، واعترفا بارتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما الآخر «سيئ النية»، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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