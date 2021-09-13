الأمن ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين فى أرمنت

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أرمنت وذلك تحت رعاية وتأمين الأجهزة الأمنية بالمديرية.. حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

وقد لاقى ذلك استحساناً وقبولاً وترك مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.