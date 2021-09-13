أخبار عاجلة

"القرض المدعوم".. "سكني": 77 ألف أسرة استفادت من خيارَي "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" -
جدة تستضيف "الأثقال العالمية".. و"الفيصل" يرحّب بنجوم العالم -
حيث يرقد أسلافه.. مراسم محدودة تتهيّأ لدفن "بوتفليقة" بمربع الشهداء -
"القيادة" تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها -
المملكة تؤكد دعمها للجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 -
بمختلف المناطق.. "الصحة" تُفعّل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى -
بدون 6 لاعبين.. ريال مدريد يلاقي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني -
موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا -
"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال -
"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الأمن ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين فى أرمنت

Print
الأمن ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين فى أرمنت الأمن ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين فى أرمنت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أرمنت وذلك تحت رعاية وتأمين الأجهزة الأمنية بالمديرية.. حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

وقد لاقى ذلك استحساناً وقبولاً وترك مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية»: ضبط 65 سلاح ناري و155 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 65 سلاح ناري و155 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال على إحدى السيدات

كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال على إحدى السيدات

أشغال شاقة في مران الإسماعيلي

أشغال شاقة في مران الإسماعيلي

عضلات محمد صلاح تثير الجدل والدهشة والسخرية بين جماهير السوشيال ميديا

عضلات محمد صلاح تثير الجدل والدهشة والسخرية بين جماهير السوشيال ميديا