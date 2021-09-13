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بإجمالى تعاملات 9 ملايين جنيه.. ضبط مواطن بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بكفر الشيخ

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بإجمالى تعاملات 9 ملايين جنيه.. ضبط مواطن بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بكفر الشيخ بإجمالى تعاملات 9 ملايين جنيه.. ضبط مواطن بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بكفر الشيخ

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بكفر الشيخ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بمحافظة كفرالشيخ، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 9،000،000 جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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