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«الداخلية»: التحفظ على 166 سلاحا ناريا.. و230 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: التحفظ على 166 سلاحا ناريا.. و230 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: التحفظ على 166 سلاحا ناريا.. و230 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت من ضبط 166 قطعة سلاح نارى، و230 قضية مخدرات وتنفيذ 62285 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 166 قطعة سلاح نارى، بحوزة 147متهم، وتنفيذ 62285 حكم قضائى بإجمالى 4635 محكوم عليهم، وضبط تشكيل عصابى، ضم 5 متهمين، إرتكبوا 7 متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 230 قضية مخدرات بإجمالى 241 متهم، و29 متهم هارب، و33 متهم لقيامهم بأعمال البلطجة، و308 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 دراجات نارية، و20944 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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