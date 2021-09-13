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«الداخلية» : ضبط متهم لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى بالإسكندرية

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«الداخلية» : ضبط متهم لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى بالإسكندرية «الداخلية» : ضبط متهم لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى بالإسكندرية

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مدير محل للمصوغات الذهبية، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم، وضُبط بحوزته مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية»، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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