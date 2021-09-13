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ضبط طالب أصاب زميله بجرح قطعى بالوجه فى المنيا

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ضبط طالب أصاب زميله بجرح قطعى بالوجه فى المنيا ضبط طالب أصاب زميله بجرح قطعى بالوجه فى المنيا

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بالمنيا، يتضمن المنشور قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أحد المواطنين وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنيا من أحد المستشفيات بإستقباله طالبا مصابا بجرح قطعى بالوجه، وبسؤاله اتهم طالبا «زميله» بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب حدوث احتكاك بينهما حال سيرهما بأحد الشوارع دائرة القسم، وعقب ذلك حضر المشكو فى حقه من تلقاء نفسه وتبين إصابته بجرح قطعى بالأذن ، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وأقر بإحداث إصابة المجنى عليه واتهمه بالتعدى عليه.

المصرى اليوم

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