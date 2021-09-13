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سعر الغاز في أوروبا يحطم رقمًا قياسيا

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سعر الغاز في أوروبا يحطم رقمًا قياسيا سعر الغاز في أوروبا يحطم رقمًا قياسيا

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تفيد معطيات التداول الأخيرة بأن سعر الغاز في السوق الأوروبية سجل رقما قياسيا جديدا تجاوز 730 دولارا لكل ألف متر مكعب.

ووفقا مؤشر TTF الهولندي، الذي يعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعا، بلغ سعر العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر، في بداية جلسة تداول يوم الاثنين 713.1 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب « اليوم».

ومع حلول الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، بتوقيت موسكو، ارتفع هذا السعر إلى 728.2 دولار، وبعد تعديل طفيف، وصل إلى 730.1 دولار لكل ألف متر مكعب.

تم كسر آخر سعر قياسي للغاز في أوروبا، في جلسة التداول السابقة يوم الجمعة، عندما وصل بحلول الساعة 17.40 بتوقيت موسكو إلى 710 دولارات لكل ألف متر مكعب.

ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر «السيل الشمالي-2 » في استقرار الغاز في أوروبا.

المصرى اليوم

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