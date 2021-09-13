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اختبار للقضاء على السرطان.. وصفها العلماء بـ«أكبر تجربة في العالم»

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اختبار للقضاء على السرطان.. وصفها العلماء بـ«أكبر تجربة في العالم» اختبار للقضاء على السرطان.. وصفها العلماء بـ«أكبر تجربة في العالم»

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تبدأ هيئة الصحة الوطنية التابعة للدولة في بريطانيا اليوم الاثنين أكبر تجربة في العالم لاختبار الدم الذي يمكن استخدامه في اكتشاف أكثر من 50 نوعا من السرطان قبل ظهور الأعراض.

ويفحص اختبار جاليري الحمض النووي (دي. إن.إيه) في دم المريض لتحديد ما إذا كان مصدر أي منه خلايا مصابة بالسرطان. ويؤدي التشخيص المبكر لمرض السرطان لزيادة معدلات الشفاء بشكل كبير.

وقالت هيئة الصحة الوطنية إنها تريد 140 ألف متطوع في إنجلترا لترى مدى كفاءة الاختبار كجزء من تجربة مراقبة عشوائية. وسيتم على الفور فحص عينات الدم لنصف المشاركين باختبار جاليري.

وقال بيتر ساسيني أستاذ الوقاية من أمراض السرطان في جامعة كينجز كوليدج لندن «نحتاج لدراسة اختبار جاليري بدقة لمعرفة ما إذا كان يخفض عدد الإصابات بالسرطان التي يتم تشخيصها في مرحلة متأخرة بصورة كبيرة.

«يمكن أن يُحدث الاختبار تغييرا هائلا في الاكتشاف المبكر للسرطان ونحن متحمسون لكوننا الرواد في هذا البحث المهم.»

ويُعد سرطان الرئة حتى الآن هو السبب الأكثر شيوعا للوفاة بمرض السرطان في المملكة المتحدة حيث يقف وراء خُمس الوفيات بسبب السرطان. وقالت هيئة الصحة الوطنية إن سرطان الرئة والأمعاء والبروستاتا والثدي مسؤول عن 45 بالمئة من الوفيات الناتجة عن مرض السرطان في المملكة المتحدة.

وقالت شركة إلومينا الأمريكية الشهر الماضي إنها أكملت الاستحواذ على جريل بصفقة قيمتها 7.1 مليار دولار. وقالت إلومينا إنها ستُشغل جريل على نحو منفصل عن شركتها الحالية.

المصرى اليوم

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