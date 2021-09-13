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"القرض المدعوم".. "سكني": 77 ألف أسرة استفادت من خيارَي "الجاهزة" و"تحت الإنشاء"
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:01 مساءً
جدة تستضيف "الأثقال العالمية".. و"الفيصل" يرحّب بنجوم العالم
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:01 مساءً
حيث يرقد أسلافه.. مراسم محدودة تتهيّأ لدفن "بوتفليقة" بمربع الشهداء
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:01 مساءً
"القيادة" تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:01 مساءً
المملكة تؤكد دعمها للجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كوفيد-19
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:01 مساءً
بمختلف المناطق.. "الصحة" تُفعّل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:01 مساءً
بدون 6 لاعبين.. ريال مدريد يلاقي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:01 مساءً
موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:01 مساءً
"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:01 مساءً
"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
مواطنة لرئيس الوزراء ربنا يصلح حالك.. وسيدات قرية نوي يستقبلونه بالزغاريد
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 13 سبتمبر 2021 12:13 مساءً
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