حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات المخالفة في الشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الاشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالإشتراك مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض، ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير، وشارع البوسطة ،وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبرى أبوعميرة وشارع الجلاء، أسفرت جهودها عن رفع كافة الاشغالات بنطاق الحى وتطبيق دون تهاون مع المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة لرفع الإشغالات، أسفرت عن رفع وإزالة ١٥ إعلان مخالف وتطبيق القانون على المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، ورئيس الوحدة المحلية بالعلاقمة والقسم الهندسي بالوحدة، حملة إزالة لسور بالطوب اللبن على مساحة 70 متر، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المواطن، وشنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، حملات موسعة أسفرت عن رفع ٤٠ حالة إشغال من أمام المحال التجارية والطرق العامة، فضلا عن التحفظ على التكاتك المخالفة نظرا لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها بالطريق العام.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة إزالة لأحد المباني المخالفة بناحية قريو الجمايلة التابعة للوحدة المحلية بكفر العزازي على مساحة ١٣٠ متر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بشن حملة لرفع الإشغالات، أسفرت عن ضبط ١٢ حالة إشغال، وتحرير ٦ محاضر إشغال طريق ورفع ٢٥٣ حالة إشغال أخرى بالعديد من المناطق داخل المدينة، لفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات، لمنع التكدسات بالشوارع وفك كافة الإختناقات المرورية.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، برفع ٥٧ حالة إشغال متمثلة في كراسى وترابيزات ولافتات، وباعة جائلين وحواجز خشبية وحديدية، وتم رفع ٦٧ حالة إشغال، وتحرير ٣ محاضر لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالمرور على قاعات الأفراح،و التحفظ على التكاتك غير المرخصة لما تمثله من خطورة وعشوائية بالشوارع الرئيسية، فضلاً عن التحفظ على ٣٢ قطعة إشغال متنوعة تتمثل في كراسي وترابيزات وحواجز حديدية.