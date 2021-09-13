جامعة بنها تفوز بالمركز الثاني بمسابقة تحدي بنك الابتكار المصري

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فاز الدكتور محمد خيري ممثلا عن جامعة بنها، بالمركز الثاني فى مسابقة تحدى بنك الإبتكار المصري والتي نظمتها أكاديمية البحث العلمي، وشركة صافولا للأغذية لإنتاج سمن غير مهدرج بأقل تكلفة، اعتمادا على سبل البحث العلمي وتكنولوجيا الغذاء.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وجه التهنئة للدكتور محمد خيري، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضاف الى رصيد إنجازات جامعة بنها، مشيرا الى أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

يذكر أن بنك الابتكار المصري قد استقبل 16 مقترحا تأهل منها 6 بعد استبعاد 8 لخروجها عن موضوع التحدي بالإضافة إلى استبعاد مقترحين للتكرار وتم عرض الـ 6 على لجان التقييم الفنى لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى وأظهرت النتائج النهائية فوز الدكتور عادل جبر، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بالمركز الأول فى التحدي، والمركز الثاني محمد خيري، جامعة بنها، والمركز الثالث إيمان ممدوح، جامعة جنوب الوادي.

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إنه تعظيمًا لدور الأكاديمية الرائد في دعم البحث العلمي و مساعيها الدؤوبة لدمجه في جميع القطاعات، حرصت بالتعاون مع شركة صافولا للأغذية، على رعاية الأبحاث تقنياً بتشكيل لجنة مختصة من صفوة خبراء الأوساط البحثية في مصر لتقييم الحلول المقدمة استنادا على الأسس العلمية والمستوى الابتكاري وسابقة الخبرات، فضلاً عن القابلية للتطبيق والجدوى الاقتصادية، مع مراعاة براءة الاختراع والجدول الزمني للتطبيق وإمكانية التسويق.

وأضاف: اختيارنا لأفضل 3 أبحاث علمية، يعني أن الأكاديمية ستقوم بالإشراف عليها حتى تتجسد للجمهور كمنتج غذائي غير مهدرج متوفر في الأسواق الاستهلاكية المصرية بسعر في متناول أيدي الجميع.