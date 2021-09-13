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«مياه أسيوط»: تنظيم 9 ورش متخصصة ضمن خطط الشركة للتطوير

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«مياه أسيوط»: تنظيم 9 ورش متخصصة ضمن خطط الشركة للتطوير «مياه أسيوط»: تنظيم 9 ورش متخصصة ضمن خطط الشركة للتطوير

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قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة في الفترة الأخيرة نجحت في تأسيس 9 ورش في تخصصات مختلفة منها ورشة صيانة المحركات الكهربائية وورشة لف المحركات وورشة إصلاح الديازل وورشة إصلاح وإنشاء اللوحات الكهربائية وعدد ٢ ورشة للطلمبات المتنقلة والثابتة وورشة صيانة المحابس وورشة التصوير التلفزيوني وورشة تعبئة طفايات الحريق.

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الشركة قامت بتعبئة عدد ١٣٥ طفاية حريق ضمن مستلزمات السلامة والصحة المهنية وعمل إعادة تأهيل لعدد ٨٠٠ محبس منذ عام ٢٠١٨، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة التشغيل الذاتي وتلبية بعض الاحتياجات الضرورية سعيا للارتقاء بالمستوى الخدمي ورفع كفاءة معدات الإنتاج وتوفيرا للوقت والجهد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد استمرار الشركة في العمل على الاكتفاء الذاتي وتوفير الاحتياجات الخاصة بها وتقديم الدعم للشركات الشقيقة والعمل على تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

كان المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد وجه الشركات التابعة بالعمل على توفير الاحتياجات الخاصة بها عن طريق إنشاء ورش متخصصة بكل شركة ومد الشركات الأخرى بهذه المنتجات في حالة الحاجة إليها.

المصرى اليوم

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