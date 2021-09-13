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«حسام حسن لو سمع الكلام ده ممكن يموتني ويموتك».. ميدو يرد على هيثم فاروق

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«حسام حسن لو سمع الكلام ده ممكن يموتني ويموتك».. ميدو يرد على هيثم فاروق «حسام حسن لو سمع الكلام ده ممكن يموتني ويموتك».. ميدو يرد على هيثم فاروق

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ما زالت تصريحات نجم نادي ومنتخب السابق هيثم فاروق، حول أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، تثير الجدل والتعليقات بين الجماهير ونجوم الكرة المصرية.

وكان هيثم فاروق قد أشعل الأجواء بعدما صرح أن الهدف في الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز يساوي 10 أهداف في الدوري المصري، ومن هنا فإن محمد صلاح يتفوق على اللاعبين أصحاب نادي المائة هدف في الدوري المصري.

وكان محمد صلاح قد سجل في شباك ليدز يونايتد أمس الأحد، هدفه رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» مواصلاً تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الأقوى عالمياً.

وكتب أحمد حسام «ميدو» نجم الكرة المصرية السابق، اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» تعليقاً على تصريحات هيثم فاروق: «هيثم فاروق قال إن الجول في البريمييرليج بعشره من الدوري المصري على كده أنا عندي اكتر من ٢٠٠ جول في الدوري المصري.. والله حسام حسن لو سمع الكلام ده ممكن يموتني ويموتك».

المصرى اليوم

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