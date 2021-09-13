انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث

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تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات بطولة العالم للشباب والشابات تحت 19 عاما، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة حتى 20 من شهر سبتمبر الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات اليوم بتتابع الفرق للشباب، كما تقام أيضاً منافسات الدور قبل نهائي للشابات تحت 17 عاما.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت، مازن طارق، سيف البنداري، عمر سامح، محمد وليد، أميرة قنديل، ملك خالد، زينة عامر، زينة راشد، نجوي خالد، هانيا أبو بكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف، ياسين الهادي، أسامة مدحت، مروان علام، أمر على، ياسين أحمد، ملك خالد، حبيبة هيثم، جانا أحمد، جنة وليد، جنا محمد الدروي، سارة عمر، ريتاج علاء الدين، هبة الله عمرو يسري.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا، بيلاروسيا، البرازيل، بلغاريا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، جواتيمالا، إيطاليا، كازاخستان، ليتوانيا، بولندا، البرتغال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلند، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، الصين، التشيك، المجر، روسيا، المكسيك، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.