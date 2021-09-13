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«شرطة المرور»: ضبط 4310 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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«شرطة المرور»: ضبط 4310 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة «شرطة المرور»: ضبط 4310 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4310 مخالفات مرورية متنوعة.

قالت الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين: «تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4310) مخالفات مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات (1778) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(166) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، و(15) مخالفة موقف عشوائي، و(13) مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية».

المصرى اليوم

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