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خطوبة أصغر طفلين فى مصر .. العريس ١٢ سنة والعروسة ١١ سنة وهذه هى العقوبة القانونية
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الأحد 19 سبتمبر 2021 01:00 مساءً
اعترافات ضحايا «الاستغلال في التسول بالعجوزة»: المتهمون ارتكبوا جريمتهم تحت تهديد السلاح
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:54 مساءً
بحوزته 50 طربة «حشيش».. ضبط مسجل خطر بمطروح
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:54 مساءً
سقوط مسجل خطر بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:54 مساءً
ضبط تشكيل عصابى لقيامه بالإتجار في الحشيش بأسيوط
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:54 مساءً
مطالبة برلمانية بالتحقيق في وقائع إهدار المال العام بهيئة التأمين الصحي بكفر الشيخ
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:53 مساءً
«مجلس الوزراء» يسلط الضوء على تجربة مصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية (انفوجراف)
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:53 مساءً
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة لترويج المخدرات بالقاهرة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:50 مساءً
ضبط 2 طن لحوم فاسدة بالسلام
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:49 مساءً
تكريم طالب بنها لفوزه ببطولة النخبة الدولية «المواي تاي» بالعراق (صور)
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الأحد 19 سبتمبر 2021 12:49 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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هجمات 11 سبتمبر.. شاهد ما قاله الموظف الذي سجل دخول إرهابيين الى المطار
فيديو
cnn arabic
الاثنين 13 سبتمبر 2021 12:01 مساءً
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